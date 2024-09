JD1TV: "Conheça melhor as nossas propostas", pede Betinho

O vereador Betinho participou de uma edição das sabatinas com os candidatos a vereadores de Campo Grande. Caminhando para o seu terceiro mandato, o candidato afirmou que no legislativo existem projetos de médio e longo prazo, e por causa disso, pede a oportunidade de seguir no cargo.

Um dos projetos que pretende continuar investindo é o de colocar assistentes sociais e psicólogos nas escolas municipais da Capital. Pois deseja fazer com que as crianças se sintam seguras e protegidas.

E ainda, destacou os R$ 3 milhões de reais que consegue, em cada mandato, para investir na saúde e assistência social.

Assista:

