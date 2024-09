JD1TV: Marquinhos diz que fará mandato "ao lado dos que mais necessitam"

O ex-prefeito de Campo Grande e candidato a vereador pelo PDT, Marquinhos Trad, participou da série de sabatinas promovida pelo JD1. Na ocasião, ele ressaltou que ama a Capital e que luta por ela mesmo não estando em um cargo político.

Caso eleito, Marquinhos afirmou que trabalhará ao lado das pessoas que mais necessitam, com “alegria, paz e felicidade em estender as mãos”. O candidato ainda afirmou que deixará as portas de seu futuro gabinete abertas a quem o procurar.

“O norte da campanha será mais emprego, mais saúde e mais justiça social”, disse. Assim, ele deixará para trás as acusações de assédio, nas quais foi inocentado.

Assista:

