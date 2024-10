JD1TV: Otávio Trad diz que candidatura do tio está "superada" e prioriza projetos na educação

Para seguir na Câmara Municipal, Otávio Trad busca votos nesta campanha eleitoral. Ele participou da sabatina do JD1 nesta quarta-feira (02), e afirmou que tem um trabalho sólido como vereador, cargo que ocupa desde 2012.

Otávio afirma que executa uma “boa performance no ponto de vista legislativo”, e que a possível entrada de seu tio, Marquinhos Trad, na Câmara, não vai mudar esse detalhe. Até porque, segundo ele, essa é uma “questão superada”.

Como projeto, Otávio quer investir em escolas em tempo integral, e pretende atuar na saúde e outros pontos principais da Capital.

Assista:

