Lira anuncia Hugo Motta como seu candidato à presidência da Câmara

O presidente da Câmara dos Deputados, deputado Arthur Lira (PP-AL), anunciou nesta terça-feira (29) o nome do deputado Hugo Motta (Republicanos-PB) como seu candidato à presidência da Casa na eleição prevista para 1º de fevereiro de 2025.

“Depois de muito conversar e, sobretudo, de ouvir, estou convicto de que o candidato com maiores condições políticas de construir convergências no parlamento é o deputado Hugo Motta, nome que demonstrou capacidade de aliar polos aparentemente antagônicos com diálogo, leveza e altivez”, afirmou Lira.

Motta é o primeiro candidato à presidência da Câmara oficialmente lançado na disputa.

“[Hugo Motta] vai saber manter a marcha da Câmara dos Deputados, seguindo esta mesma receita que tantos bons frutos deu ao Brasil: respeito ao plenário, cumprimento da palavra empenhada e busca incessante por convergência”, afirmou Lira, ao lado do deputado e outros aliados.

Lira ainda citou os deputados Elmar Nascimento (União Brasil/BA) e Antônio Britto (PSD/BA), possíveis candidatos à cadeira de presidente da Câmara. “Jamais caberia a mim, presidente da Casa, um entre iguais, cercear as legítimas pretensões de quem quer que seja”, afirmou, acrescentando que manteve um canal de conversa com os dois deputados.

