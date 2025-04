Abril Verde: Campanha reforça cuidados com a saúde mental dos professores

Foi lançada, nesta segunda-feira (7), a Campanha Abril Verde 2025, com o tema “Educar sem perder a cabeça: sua saúde mental importa”. A iniciativa busca promover um ambiente escolar mais saudável e acolhedor nas escolas municipais de Campo Grande.

O projeto é uma parceria da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) com o Centro de Referência em Saúde do Trabalhador (CEREST) Regional Campo Grande, que volta seu olhar para os profissionais da educação, reconhecendo os desafios emocionais enfrentados diariamente por quem se dedica ao processo de ensinar e formar cidadãos. A proposta é estimular reflexões, abrir espaço para escuta e fortalecer o cuidado com a saúde mental dentro do ambiente escolar.

A secretária municipal de Saúde, Rosana Leite, destaca que a iniciativa nasceu a partir de uma demanda da própria comunidade escolar. “A saúde mental dos educadores tem sido um ponto de atenção constante. A campanha deste ano é um passo importante para abrir o diálogo, oferecer suporte e mostrar que cuidar de quem educa também é cuidar da qualidade da educação”.

Um banner interativo foi instalado na sede da Secretaria Municipal de Educação (SEMED), onde educadores poderão compartilhar de forma anônima suas experiências, angústias e estratégias de enfrentamento emocional. Também foram distribuídos materiais informativos com orientações sobre saúde mental e canais de apoio.

Também está prevista palestra na sede da FETEMS (Federação dos Trabalhadores em Educação de Mato Grosso do Sul), além da instalação de faixas temáticas na fachada da ACP (Associação Campo-grandense dos Profissionais da Educação), ampliando a visibilidade da proposta.

No dia 25 de abril, um evento especial será realizado na SEMED, com uma programação dedicada ao cuidado integral dos profissionais da educação, incluindo palestras, atendimentos de saúde, vacinação contra a influenza e atividades de prevenção.

Durante todo o mês, as equipes do CEREST realizarão visitas às escolas da zona urbana e rural de Campo Grande, promovendo rodas de conversa, ações educativas e escuta qualificada com professores, gestores e demais servidores da educação.

Todo cidadão pode buscar atendimento na Rede Municipal de Saúde que dispõe de sete CAPs, sendo: CAPs III Margarida, CAPs III Afrodite, CAPs III Aero Rancho, CAPs III Vila Almeida, CAPs Infanto-Juvenil, CAPs AD IV, CAPs AD III Guanandi, além das 74 unidades de saúde da família.

Sobre o Abril Verde

O mês de abril foi escolhido simbolicamente em alusão ao Dia Mundial da Segurança e Saúde no Trabalho, celebrado em 28 de abril, data que rememora a morte de 78 trabalhadores na explosão de uma mina na cidade de Farmington, nos Estados Unidos, em 1969.

