Lula volta à MS no final de novembro

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve retornar ao Mato Grosso do Sul, em uma terceira vinda ao Estado neste ano, no final de novembro, em uma visita a Terra Indígena Ñande Ru Marangatu, localizada em Antônio João, na fronteira com o Paraguai.

Segundo agenda oficial do presidente, a visita está prevista para 25 de novembro, porém, ainda não se tem mais detalhes.

Lula estará visitando uma área que foi palco de diversos conflitos entre indígenas e produtores rurais nos últimos anos, com os atritos chegando a um fim após um acordo que indenizou produtores pelas terras em 25 de setembro.

A medida, que foi firmada em uma audiência convocada pelo ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), prevê o pagamento da União aos proprietários no valor de R$ 27,8 milhões a título das benfeitorias apontadas em avaliação individualizada feita pela Funai em 2005, corrigidas pela inflação e a Taxa Selic.

Os produtores também receberão uma indenização do Governo Federal no valor de R$ 101 milhões pela terra nua, e outra no valor de R$ 16 milhões pelo Governo de Mato Grosso do Sul.

Também devem fazer parte da comitiva do presidente a ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, e outros integrantes do governo.

Essa é a terceira visita de Lula à Mato Grosso do Sul neste ano. A primeira visita ocorreu em Campo Grande, em abril, quando o presidente participou da cerimônia de inauguração das exportações de carne à China na planta da JBS.

A segunda visita ocorreu em junho, quando o presidente esteve em Corumbá e sobrevoou o Pantanal sul-mato-grossense, que na época estava sendo atingido por queimadas históricas.

