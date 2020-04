Marquinhos solicita religação da água de inadimplentes

O prefeito de Campo Grande Marquinhos trad anunciou nesta quinta-feira (2), que solicitou a Águas Guariroba que religasse o fornecimento de água nas casas que tiveram o serviço cortado antes da pandemia do novo coronavírus (Covid-19). A concessionária enviou um ofício à Prefeitura dizendo que nos próximos dias todo o fornecimento será restabelecido.

De acordo com o prefeito, essa medida irá impactar diretamente nas famílias de baixa renda do município. “Para conter a proliferação desse vírus, a água é um elemento fundamental. Portanto, agora as pessoas poderão se higienizar mais vezes e prevenir o contágio.

Ainda conforme Marquinhos, a concessionária acatou o pedido e anunciou que o restabelecimento do serviço ocorrerá nos próximos dias. “A empresa foi muito solicita e entendeu de pronto o nosso pedido. Já tínhamos determinado, por meio de Decreto, o não corte do serviço, mas essas famílias tiveram o fornecimento interrompido antes da nossa determinação. Portanto, gostaria de agradecer a Águas Guariroba e todos as outras empresas que vem nos ajudando a combatermos essa pandemia”, finalizou.

Nota da Águas Guariroba

Por meio de nota, a Águas Guariroba informa que, "em cumprimento ao Decreto 14.193 publicado nesta quarta-feira (18) no Diário Oficial de Campo Grande, estão suspensos por 60 dias os serviços de corte no fornecimento de água de Campo Grande. A medida é realizada em virtude do cenário de pandemia do novo coranavirus (Covid-19). Para as contas vencidas durante a vigência do Decreto, poderão ser parceladas em até 36 vezes, sem a cobrança de juros e correção monetária".

Deixe seu Comentário

Leia Também