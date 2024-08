Motociclistas saem "ilesos" de batida contra caminhão na Vila Taveiropolis

Um homem de 27 anos e uma mulher de 24, ambos não identificados até o momento, foram resgatados sem ferimentos graves após a moto em que estavam se chocar, na tarde desta quinta-feira (8), contra a lateral de um caminhão no cruzamento da Rua Campos Sales com a Avenida Prefeito Lúdio Martins Coelho, na Vila Taveiropolis, em Campo Grande.

O Tenente Ojeda, do 10º Batalhão da Polícia Militar, deu mais detalhes sobre a dinâmica do acidente. À polícia, o motorista do caminhão contou que enquanto fazia uma conversão para a avenida, ele foi pego de surpresa pela moto que, segundo ele, vinha em alta velocidade e “cortando” os demais veículos da via.

Sem ter tempo de reação, o caminhoneiro não conseguiu tirar o veículo do caminho e acabou atingido pela moto, que se chocou com a lateral do caminhão.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e prestou atendimento às vítimas, que apesar da batida, foram resgatadas conscientes e orientadas, sem ferimentos graves. Elas foram levadas até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Leblon, onde passarão pela avaliação médica necessária.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também