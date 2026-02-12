Menu
Menu Busca quinta, 12 de fevereiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Águas Guariroba - Fev26
Política

Nelsinho Trad confirma votação de acordo MercosulUnião Europeia para o dia 24

De acordo com Nelsinho, será criado um grupo de trabalho para estudar medidas de proteção a produtores brasileiros que possam ser impactados pelo acordo

12 fevereiro 2026 - 19h11Brenda Assis
Senador Nelsinho TradSenador Nelsinho Trad   (Andressa Anholete/Agência Senado)

O senador Nelsinho Trad (PSD-MS), presidente da Comissão de Relações Exteriores (CRE) do Senado, confirmou que a votação do acordo de livre comércio entre o Mercosul e a União Europeia pela Representação Brasileira no Parlamento do Mercosul deve ser retomada no próximo dia 24. Segundo ele, o acordo pode abrir uma “grande janela de oportunidades” para o Brasil.

As declarações foram feitas nesta quarta-feira (11), após reunião com o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin. A expectativa era de que o texto fosse analisado na reunião de terça-feira (10), mas a votação foi interrompida após pedido de vista do deputado federal Renildo Calheiros (PCdoB-PE).

De acordo com Nelsinho, será criado um grupo de trabalho para estudar medidas de proteção a produtores brasileiros que possam ser impactados pelo acordo. O grupo deve reunir técnicos do governo, integrantes do Senado e parlamentares da CRE.

“Não há outro caminho a não ser proporcionar condições favoráveis para que esse acordo, de uma vez por todas, possa entrar em vigor”, afirmou o senador.

A senadora Tereza Cristina (PP-MS), que também participou da reunião, defendeu salvaguardas para produtores dos setores de vinho e leite. Ela destacou a competitividade do agronegócio brasileiro e dos países do Mercosul.

“O acordo, como um todo, eleva a régua e vai ser bom para o Brasil e para o setor agrícola a médio prazo”, disse.

O vice-presidente Geraldo Alckmin elogiou a criação do grupo de trabalho e afirmou que o acordo representa uma oportunidade de ampliar exportações e atrair investimentos.

“Algumas indústrias não sobrevivem sem o comércio exterior. O comércio exterior é emprego, renda e oportunidade. Estamos otimistas”, declarou.

O acordo entre Mercosul e União Europeia ainda depende de etapas de aprovação nos países envolvidos.

Reportar Erro
UNIMED

Deixe seu Comentário

Leia Também

Papy
Política
Câmara de Campo Grande marca votação de nova lei do Prodes para a próxima quinta-feira
Lula tem compromissos internacionais
Política
Itamaraty detalha viagem de Lula à Índia e à Coreia do Sul
Foto: Izaias Medeiros
Política
Câmara vota projeto que amplia divulgação no Portal da Transparência
Deputados durante sessão plenária da Assembleia Legislativa
Política
Projeto cria lista pública de condenados por violência doméstica em MS
Senadores Flávio Bolsonaro e Tereza Cristina
Política
Cotada para vice de Flávio, Tereza Cristina diz que é cedo para confirmar articulação
Nelsinho assumiu debate nesta quarta-feira, dia 11
Política
Acordo entre Mercosul e União Europeia avança e pode beneficiar agro de MS
Deputado Gerson Claro
Política
Alexandre Magno é homenageado na Assembleia após assumir vaga no CNMP
Polícia Civil - Delegacia de Glória de Dourados
Polícia
Após descobrir que era amante, mulher sofre ameaça de vereador em Glória de Dourados
Câmara aprova projeto que cria a Universidade Federal do Esporte
Política
Câmara aprova projeto que cria a Universidade Federal do Esporte
O encontro aconteceu na manhã de hoje
Política
'Reafirmar caminhos', diz pré-candidata a deputada estadual Dione Hashioka sobre reunião com Riedel

Mais Lidas

Reprodução /
Polícia
VÍDEO: Guarda municipal flagrado agredindo suspeito em Campo Grande é demitido
Fachada UPA
Justiça
Adriane apela ao TJ para cobrar IPTU mais caro e fala em risco de desabastecimento na saúde
Polícia Civil - Delegacia de Glória de Dourados
Polícia
Após descobrir que era amante, mulher sofre ameaça de vereador em Glória de Dourados
Veja como votaram os vereadores sobre o veto à taxa do lixo
Política
Veja como votaram os vereadores sobre o veto à taxa do lixo