Nelsinho Trad confirma votação de acordo MercosulUnião Europeia para o dia 24

O senador Nelsinho Trad (PSD-MS), presidente da Comissão de Relações Exteriores (CRE) do Senado, confirmou que a votação do acordo de livre comércio entre o Mercosul e a União Europeia pela Representação Brasileira no Parlamento do Mercosul deve ser retomada no próximo dia 24. Segundo ele, o acordo pode abrir uma “grande janela de oportunidades” para o Brasil.

As declarações foram feitas nesta quarta-feira (11), após reunião com o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin. A expectativa era de que o texto fosse analisado na reunião de terça-feira (10), mas a votação foi interrompida após pedido de vista do deputado federal Renildo Calheiros (PCdoB-PE).

De acordo com Nelsinho, será criado um grupo de trabalho para estudar medidas de proteção a produtores brasileiros que possam ser impactados pelo acordo. O grupo deve reunir técnicos do governo, integrantes do Senado e parlamentares da CRE.

“Não há outro caminho a não ser proporcionar condições favoráveis para que esse acordo, de uma vez por todas, possa entrar em vigor”, afirmou o senador.

A senadora Tereza Cristina (PP-MS), que também participou da reunião, defendeu salvaguardas para produtores dos setores de vinho e leite. Ela destacou a competitividade do agronegócio brasileiro e dos países do Mercosul.

“O acordo, como um todo, eleva a régua e vai ser bom para o Brasil e para o setor agrícola a médio prazo”, disse.

O vice-presidente Geraldo Alckmin elogiou a criação do grupo de trabalho e afirmou que o acordo representa uma oportunidade de ampliar exportações e atrair investimentos.

“Algumas indústrias não sobrevivem sem o comércio exterior. O comércio exterior é emprego, renda e oportunidade. Estamos otimistas”, declarou.

O acordo entre Mercosul e União Europeia ainda depende de etapas de aprovação nos países envolvidos.

