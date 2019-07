Nelsinho Trad libera R$ 245 mil para compra de maquinários

O senador Nelsinho Trad (PSD/MS) conseguiu liberar, junto ao Ministério da Saúde, R$ 245,9 mil para aquisição de maquinários e ampliação do sistema de limpeza pública em Coronel Sapucaia. Segundo ele, que já foi prefeito, a limpeza urbana é essencial para manter a qualidade de vida dos cidadãos. “Como já estive do outro lado, como prefeito, sei da importância da limpeza urbana e de uma coleta adequada de lixo para a qualidade de vida da população”, disse o senador.

Os recursos serão investidos na compra de um caminhão coletor compactador e prensa hidráulica. Conforme a solicitação feita pela prefeitura de Coronel Sapucaia à Fundação Nacional de Saúde (FUNASA), a cidade abriga 14.930 habitantes e tem um sistema de coleta de lixo “arcaico”, sem equipamentos próprios para o serviço, aumentando assim o custo do transporte do lixo e da mão de obra.

O caminhão coletor compactador e a prensa hidráulica vão garantir melhores condições de trabalho e segurança para as equipes que executam o serviço de limpeza da cidade. Os recursos são provenientes de emenda parlamentar do ex-senador Moka, do ex-deputado federal Carlos Marun e da ex-deputada federal Tereza Cristina, e foram liberados mais rapidamente, no dia 3 de julho, por conta da articulação feita pelo senador Nelsinho Trad com o ministro Luiz Henrique Mandetta.

