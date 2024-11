Pacheco diz que PL dos Cassinos vai voltar para pauta na próxima semana

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), disse nesta quinta-feira (28) que o Projeto de Lei (PL) nº 2.234 de 2022, que trata da legalização dos cassinos, deve voltar à pauta do plenário ainda na próxima semana.

Chama de PL dos Cassinos, o texto prevê a regulamentação de jogos de azar e apostas, além de liberar a criação de cassinos no Brasil, e já foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado em junho deste ano.

Pacheco adiantou que o texto pode ser apreciado na próxima quarta-feira (4/12), e que caso não puder ser votado, deve voltar à pauta em 10 de dezembro. O senador ainda apontou que mesmo com o posicionamento contrário da oposição ao projeto, o cenário “crítico” em relação às apostas on-line fazem com que a Casa seja pressionada a deliberar sobre os jogos de azar.

“É algo que já veio da Câmara, conta com apoio do governo, de diversos segmentos. E o Senado precisa decidir se aprova ou não. Por isso, diversos senadores pediram, na reunião de líderes, que possa ser submetido ao plenário, até porque já foi apreciado pela CCJ”, explicou.

O texto faz parte da lista de prioridades da cúpula do Senado para as últimas três semanas das atividades do Congresso antes do recesso parlamentar.

