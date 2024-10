Pesquisas na Capital têm margens de erro altas

Pesquisas de intenção de voto para o 2º turno em Campo Grande têm revelado margens de erro significativas, com algumas chegando a 4%. O JD1 Notícias realizou um levantamento das pesquisas mais recentes registradas no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), destacando as diferenças entre os institutos de pesquisa e suas margens de erro.

O Instituto Veritá chegou a margem de erro de 2,9% em pesquisa realizada em Campo Grande e divulgada na última semana. Nas cidades de São Paulo, Belo Horizonte e Curitiba, a porcentagem ficou em 2%, 2,2% e 2,5%.

A Capital sul-mato-grossense tem a maior margem de erro, 2,9%, em um levantamento que ouviu 1.202 pessoas, registrado sob o número MS-05793/2024.

No mesmo sábado (12), em que divulgou pesquisa em Campo Grande, o Instituto Veritá publicou um levantamento em Curitiba (PR-02681/2024), que ouviu 1610 mil pessoas, com margem de erro de 2,5%.

O mesmo Instituto divulgou pesquisas nesta segunda-feira (14), em São Paulo (SP-08507/2024) ouvindo 3.020 pessoas com margem de erro de 2% e Belo Horizonte (MG-08142/2024) com margem de erro de 2,2% após ouvir 2010 mil entrevistados.

100% Cidades Participações

Em Campo Grande, o instituto divulgou pesquisa nesta segunda-feira (14), com margem de erro que atinge 4% após ouvir 600 entrevistados. O registro foi feito sob o número MS-05271/2024.

Em Belo Horizonte a margem de erro é menor, 3,1% para 1 mil entrevistados. A pesquisa divulgada também na segunda-feira, foi registrada pelo número MG-05511/2024.

A margem de erro foi a mesma em São Paulo, 3,1%. A pesquisa sob o registro SP-08539/2024, ouviu 1 mil pessoas.

Quaest

O Instituto Quaest Pesquisas e Consultoria divulga nesta quarta-feira (16), quatro pesquisas, nas cidades de Campo Grande, Belo Horizonte, São Paulo e Curitiba, todas com margem de erro de 3%.

Paraná Pesquisa

O Instituto Paraná Pesquisas também realizou levantamentos para o 2º turno.

Em Campo Grande, a pesquisa registrada sob o número MS-06954/2024 ouviu 700 eleitores, com uma margem de erro de 3,8%, levantamento foi divulgado na segunda-feira (14).

Em Belo Horizonte, foram entrevistadas 800 pessoas, com a mesma margem de erro de 3,5% (registro MG-02047/2024), e em São Paulo, o levantamento divulgado nesta quarta-feira (16/10) tem margem de erro de 2,6 pontos (registro SP-06311/2024).

O cientista político Antonio Ueno, diretor-presidente do Grupo Ranking, explicou, “essa quantidade de entrevistas abaixo de mil compromete a margem de erro, especialmente considerando Campo Grande. Com certeza, isso compromete a integridade dos resultados.”

Ele acrescentou “Quando o número de entrevistas é inferior a mil, a pesquisa se torna 'manca'. No entanto, cada cidade tem sua própria realidade. A margem de erro fica muito alta, e, de fato, pode ser uma estratégia.”

Ainda segundo Ueno, “eles fazem menos entrevistas. Por quê? Para que, quando erram, possam alegar: 'Está dentro da margem de erro'.”

Todos os dados mencionados foram retirados da base de registro de pesquisas eleitorais do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Para mais informações e detalhes, confira diretamente no site oficial: https://pesqele-divulgacao.tse.jus.br/index.xhtml.

