Pesquisas Quaest e Ranking apresentaram resultados parecidos

Os institutos Quaest e Ranking trouxeram resultados na tarde deste sábado (05) que tiveram um único efeito, aumentar ainda mais a sensação de que a eleição de hoje (06) está indefinida.

No quadro estimulado a única diferença é que Quaest trouxe Rose com 28% e o Ranking com 26,2%. Os números de Beto 25%, e Adriane 24%, são iguais em ambos.

Já nos votos válidos as semelhanças se repetem, Rose tem 31% (Quaest) e 30,10% (Ranking). Beto e Adriane tem 30% dos válidos na primeira pesquisa citada, e 29,10% e 28,15%, respectivamente, na segunda, onde se expurgam brancos e nulos nos dois trabalhos.

A pesquisa da Quaest foi registrada no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sob o número MS-01183/2024. O nível de confiança das estimativas é de 95% e a margem de erro máxima prevista é de cerca de 3% para mais ou para menos.

Já a do Ranking está registrada sob o nº MS-06826/2024, com uma margem de erro de 2,20% e intervalo de confiança de 95%.

