Promotoria Eleitoral investiga fraude em cota de gênero em MS

A Promotoria Eleitoral de Sidrolândia iniciou o Procedimento Preparatório Eleitoral Nº 06.2024.00001065-5 para investigar possível fraude à cota de gênero, supostamente cometida pelos partidos PV, PSB, PT, PC do B, Avante, Republicanos e PDT.

A investigação é conduzida pela promotora Daniele Borghetti Zampieri de Oliveira. Ela notificou as candidatas Telma Mário Romeiro Machado, Cirlei de Fátima Matos, Paula Lemes de Souza, Janaína Kelly Gomes de Andrade, Claudete Santos Godoy Ferreira, Ana Cristina Batista da Silva, Larissa Arruda Gaúna, Jessica Lira de Souza e Edna Conceição Bento Custódio, que devem comparecer à Promotoria de Justiça para prestar declarações à assessoria jurídica do Ministério Público.

A promotora requisitou informações dos diretórios dos partidos envolvidos sobre o cumprimento da cota de gênero, incluindo os nomes das candidatas, o valor do fundo partidário destinado a cada uma e documentos que comprovem atos de campanha.

Além disso, a promotora solicitou ao cartório da 31ª Zona Eleitoral a lista das candidatas a vereadoras do gênero feminino que obtiveram entre 0 e 10 votos nas eleições municipais de 2024, bem como o relatório de totalização de votos no município. A promotora também pediu cópias da prestação de contas de cada uma das candidatas mencionadas. A investigação continua em andamento.

