PT pede o arquivamento da PL da Anistia aos envolvidos no 8 de Janeiro

O Partido dos Trabalhadores (PT) na Câmara dos Deputados apresentou, nesta quarta-feira (20/11), um requerimento ao presidente da Casa Legislativa, Arthur Lira (PP-AL), que pede o arquivamento do Projeto de Lei (PL) nº 2.858/2022, que prevê anistia ao envolvidos nas invasões de 8 de janeiro de 2023.

O requerimento surge logo após a Polícia Federal (PF) prender quatro militares e um policial federal por articularem um plano para assassinar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB), e o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

“Além de demonstrar a gravíssima trama criminosa dos chefes do golpe, que poderiam vir a se beneficiar da anistia proposta, a perspectiva de perdão ou impunidade dos envolvidos tem servido de estímulo a indivíduos ou grupos extremistas de extrema direita, afirmam os deputados”, diz trecho da nota divulgada pela sigla.

O PL da Anistia visava conceder o benefício a todos os envolvidos nos atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023, quando apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) invadiram e depredaram as sedes dos Três Poderes, em uma tentativa de golpe.

O pedido foi apresentado pela deputada federal Gleisi Hoffmann (PR), presidente nacional do partido, e o deputado Odair Cunha (MG), líder do PT na Câmara.

