Republicanos quer eleger pelo menos 300 prefeitos nas próximas eleições

Daqui a um ano e meio, em outubro de 2024, eleitores voltam as urnas para eleger novos prefeitos, vice-prefeitos e vereadores. Na mira do próximo pleito, a cúpula dos Republicanos, pretende eleger 300 líderes municipais no país. A meta foi divulgada pelo presidente nacional da sigla, Marcos Pereira, em visita à Capital, para dar posse ao deputado estadual Antônio Vaz como mandatário estadual, e Betinho que assume a cadeira da presidência municipal do partido, nesta sexta-feira (02).

Atualmente, o partido tem 200 prefeitos no Brasil. “O deputado que assume a presidência agora, disse que já está ampliando o número de diretórios municipais e até o fim do ano pretende estar nos 79 municípios, mas muito mais que a quantidade, é a qualidade dos prefeitos que serão eleitos”, avaliou Marcos Pereira.

“Então não tenho dúvida de que haverá um crescimento em parceria com partidos que estão consolidados aqui. Vamos buscar alianças quem têm dado certo para o povo sul-mato-grossense”, completou em seguida.

O novo presidente do partido, Antônio Vaz, por sua vez, ressaltou que dentre os nomes cogitados, estão muitas mulheres que vão contribuir para a estruturação da sigla. “Nós vamos triplicar o número de vereadores aqui no Estado agora em 2024. O que faz o partido crescer é isso, fazer políticas públicas, ajudar a população e o crescimento do partido. As mulheres são muito importantes, temos nomes para vereadoras e prefeitas ai, que vão ajudar o Estado e o país”, disse.

O encontro estadual da comitiva, realizado na Câmara Municipal de Campo Grande, também contou com a presença do ex-governador e atual presidente do (PSDB), Reinaldo Azambuja, que reforçou o apoio aos Republicanos em retribuição à aliança que fortaleceu a candidatura de Eduardo Riedel, na corrida eleitoral de 2023.

“Republicanos faz parte da base do nosso governador, o Eduardo não pôde estar presente, mas minha vinda como presidente do PSDB é justamente pra agradecer a confiança e dizer ao Marcos e ao Vaz, que assume a Estadual, que a gente vai estar junto aí com o Republicanos trabalhando”, declarou.

