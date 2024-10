Rose afirma que fará mutirões e repactuação por leitos em Campo Grande

A candidata Rose Modesto (União Brasil) tem apresentado suas propostas para mudar a gestão de Campo Grande e destacou que a saúde tem sido uma grande preocupação. “Imagine você com dor, precisando fazer um exame para descobrir o que tem e não consegue fazer. Essa é a realidade de Campo Grande! São dezessete mil pessoas esperando para fazer uma cirurgia, que não sabe que mês, que dia, que ano e nem sabe se vai suportar, se vai dar tempo de chegar. Então, o maior desafio é a saúde”, disse a candidata.

Ela contou que tem recebido inúmeros relatos das pessoas, que sempre pedem que seja resolvida as questões da saúde. “Eu vou fazer os mutirões, vou repactuar com os hospitais que já existem. Vamos repactuar leitos, precisa aumentar o número de leitos e enquanto não se constrói o hospital municipal nós precisamos fazer funcionar melhor os que existem. Repactuando aqui, repactuando em Brasília, nós vamos conseguir fazer os mutirões das cirurgias, das consultas com médicos especialistas por meio da telemedicina, que implantamos nas sete regiões de Campo Grande”.

A candidata pontuou que não será necessário mexer com obras para que haja esse atendimento. “Vamos usar os prédios que já existem, montando os gabinetes de telemedicina para que as pessoas tenham acesso aos médicos especialistas e os exames, no público e nas clínicas de diagnóstico, que estão dispostas a vender em uma tabela social para a gente atender urgente essa demanda reprimida da saúde”.

