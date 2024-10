Rose aponta dores do Campo-grandense e diz que vai resolver

Na estreia da propaganda eleitoral gratuita na televisão e no rádio, a candidata a prefeitura de Campo Grande Rose Modesto (União), agradeceu “a força do povo” pela sua presença no segundo turno do pleito e reforçou o compromisso com as famílias Campo-grandenses. Rose alertou, ainda, sobre gestões eleitoreiras e despreocupadas com o povo.

“Provamos que é impossível parar a força do povo. E que chegou a hora de mudar a vida da nossa gente. Meu sentimento é de gratidão e de muita responsabilidade”, afirmou Rose.

A candidata declarou-se “pronta para ser prefeita”. “Tenho experiência e sei como resolver os problemas, conheço os caminhos para buscar os investimentos que nossa Capital precisa”, destacou.

Como exemplo, Rose citou o repasse R$ 390 milhões via emendas parlamentares individuais e de bancada, enquanto era deputada federal. Investimento aplicado em saúde, infraestrutura, educação e social.

Rose também cobrou o fim de gestões ineficientes. “Chega de obra pela metade, de terminal de ônibus no meio da rua, de cabide de emprego na prefeitura. Não dá para aceitar mais de 70 mil pessoas esperando por exames, consultas e cirurgias. Não dá para deixar faltar mais de 100 remédios da lista do SUS nos postos de saúde e a população não ter acesso nem a dipirona, que custa menos de R$ 1”, declarou. “Isso é falta de humanidade. Falta de respeito. Uma vergonha”, emendou.

Professora por 10 anos em sala de aula, Rose disse que não dá para acreditar que “a cidade vai bem com nossos alunos em salas improvisadas, sofrendo com o calor. E com mais de 8 mil crianças fora das EMEIS”.

A candidata enfatizou que tem os melhores projetos para Campo Grande. “Mostramos quanto custa, de onde vem o dinheiro e o prazo para entregar”, frisou. “É hora de colocar a mão na massa. Ir aonde tem o problema e resolver. Peço uma oportunidade. Pela Campo Grande que a gente merece. Vote, Rose Modesto, vote 44”, finalizou ela.

