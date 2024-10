Rose aponta necessidade de "gestão transparente e eficiente"

Em entrevista ao Balanço Geral, na TV MS Record, a candidata à prefeitura de Campo Grande, Rose Modesto (União Brasil). detalhou estratégias para o segundo turno das eleições e destacou a necessidade de um novo olhar para a gestão municipal.

Rose Modesto defendeu uma melhor gestão dos recursos financeiros da prefeitura para solucionar os problemas que afligem a população. “Necessitamos de uma gestão transparente e eficiente na prefeitura. Vamos acabar com a folha secreta que consumiu R$ 386 milhões de recursos que poderiam ter sido investidos na saúde, na educação ou outras áreas igualmente prioritárias”, disse.

“Eu represento a oportunidade de mudança para aqueles que estão insatisfeitos com a atual administração. Vamos continuar dialogando com o eleitor para mostrar que temos o melhor projeto para Campo Grande”, disse.

A candidata destacou apoio da população para chegar no segundo turno. "O resultado do primeiro turno mostra que quase 70% dos eleitores estão insatisfeitos com a atual administração”, completou.

A candidata também reiterou as propostas para a saúde, como a realização de mutirões de exames e cirurgias para reduzir a fila de 70 mil pessoas que aguardam por procedimentos médicos.

Na educação, a prioridade é zerar a fila de espera nas Escolas Municipais de Educação Infantil (EMEIs), com a conclusão das obras inacabadas, construção de dez novas escolas e a finalização da construção de 166 novas salas de aula nas EMEIs.

Sobre as composições políticas para o segundo turno, Rose Modesto reafirmou: “a minha maior aliança é com o povo. Vou continuar tocando como fiz no primeiro turno, caminhando com o apoio da população. Hoje, mais do que me preocupar em trazer partidos, quero dialogar com o eleitor. Vamos dialogar com os eleitores de todos os candidatos, mostrando que temos o melhor projeto para Campo Grande”, finalizou.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também