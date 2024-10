Rose diz que o povo é a "máquina mais forte" que tem ao seu lado

A candidata a prefeita de Campo Grande, Rose Modesto (União Brasil), alegou que tem a população ao seu lado durante debate da TV Morena nesta quinta-feira (3), “tenho a máquina mais forte do meu lado, a do povo”.

A candidata anunciou a implantação da Escola Municipal Profissionalizante no prédio da antiga rodoviária e apontou “grandes oportunidades” para Campo Grande. “Estamos perdendo competitividade para o interior. Precisamos recuperar a credibilidade, fortalecer e rediscutir programas de atração de empresas e indústrias, além de qualificar as pessoas de acordo com os empreendimentos que a cidade vai receber”, analisou.

Neste sentido, a candidata anunciou a implantação da Escola Municipal Profissionalizante no prédio da antiga rodoviária. “Sabemos que, a passos lentos, tem um projeto em andamento lá, vamos adequar para garantir a escola. Isso movimentará a região, tomada por dependentes químicos, e será uma oportunidade de a população se capacitar e melhorar a renda”, destacou Rose.

O projeto está em sintonia com a passagem da Rota Bioceânica pela Capital. “Mas digo mais, para a gente se tornar um hub logístico, temos que ir além de qualificar, porque a gestão está ineficiente, vamos investir em tecnologia, desburocratizar a máquina e tornar a cidade atrativa para os investidores”, completou.

Ainda de olho no futuro da cidade, Rose falou sobre o plano diretor e sobre a flexibilização da verticalização na construção civil. “Vou chamar a população para a discussão do plano diretor, esse assunto é muito sério, gente, as pessoas precisam participar das decisões sobre o futuro da cidade”, defendeu.

Em relação a construções verticais, a candidata manifestou preocupação com os impactos da flexibilização. “Temos que trabalhar de forma planejada, não dá para sair liberando tudo em qualquer lugar. Imaginem os impactos no trânsito, no lixo, nos estacionamentos, no meio ambiente, isso tudo precisa ser estudado antes”, disse.

Em confronto direto com a candidata do PP, Adriane Lopes, cujo slogan de campanha é “sem medo de fazer certo”,

Rose questionou ainda a faltar medicamento em postos de saúde e farmácias e reforçou a importância de o eleitor ter conhecimento sobre a ficha dos candidatos.

Nas considerações finais do debate, Rose contou de onde vem a força e a coragem para enfrentar três adversários com o poder das máquinas nas mãos. “Os eleitores seguraram na minha mão e não largaram”, começou. “Não adianta três máquinas, porque eu tenho a mais forte do meu lado, a do povo”, finalizou Rose Modesto.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também