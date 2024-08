Rose lança Roberto Oshiro como vice na chapa

A pré-candidata à prefeitura da Capital, Rose Modesto (União Brasil), optou por uma chapa pura nas eleições deste ano, e o escolhido para pré-candidato à vice-prefeito foi o advogado e empresário Roberto Oshiro, 46 anos.

A reunião de apresentação do nome acontece nesta quinta-feira (1º), a partir das 18h, na sede da Associação Comercial e Industrial de Campo Grande (ACICG), onde Oshiro atua como primeiro secretário.

Também filiado ao União Brasil, o nome do advogado já era antecipado por empresários da Capital, que esperam que Oshiro sirva como porta voz entre a candidata e os empresários campo-grandenses.

A reunião, que contará com a presença de Rose Modesto, Roberto Oshiro e diversos nomes da sigla em Campo Grande, acontece a partir das 19h na Rua 15 de Novembro nº 390, sede da ACICG, localizada na região central da Capital.

