Rose Modesto quer melhorar repasses à Santa Casa

Para Rose Modesto (União Brasil), a Saúde será uma de suas prioridades na gestão. Em visita na Santa Casa de Campo Grande, a candidata à prefeita de Campo Grande, destacou a importância da instituição para a cidade. “É o maior hospital do nosso estado. A Santa Casa atende todo mundo. É necessária uma atenção maior pelo poder público. Nós vamos repactuar com o hospital e melhorar os repasses”, completou.

A presidente da Santa Casa, Alir Terra Lima, entregou carta compromisso a Rose Modesto, que se comprometeu com as metas apresentadas. “Solicitamos o seu compromisso formal de que, caso eleita para a Prefeitura de Campo Grande, seu governo priorize a saúde dos cidadãos desde a básica, como as de média e alta diversidade, por meio de uma contratualização justa e adequada”, diz trecho da carta.

Rose Modesto destacou que sua gestão vai realizar auditoria na fila de 75 mil consultas, exames e cirurgias no município para ter o número real de procedimentos a serem realizados. Ao mesmo tempo, Rose realizará mutirões para diminuir ao máximo as filas do Sistema de Regulação. A candidata vai ampliar também a capacidade de atendimento e modernizar a Central de Telemedicina com 14 pontos espalhados nas sete regiões da cidade, inicialmente, para aumentar o acesso a médicos especialistas nas consultas.

Repactuar os contratos com a rede pública e filantrópica da cidade e buscar o aumento de teto financeiro no Ministério da Saúde é outra meta de Rose. Dessa maneira, ela pretende ampliar leitos hospitalares e atendimentos ambulatoriais tanto na rede filantrópica quanto na rede privada.

