Rose promete zerar fila de espera de cirurgias na Capital

Em debate do portal Midiamax, realizado na noite dessa segunda-feira (21), a candidata a prefeitura de Campo Grande Rose Modesto (União Brasil) reforçou o compromisso em diversas áreas, como saúde e infraestrutura.

Rose prometeu acabar com a fila da dor de mais de 70 mil pessoas por cirurgias, exames e consultas com especialistas e garantiu que, na sua gestão, terá central de compras exclusiva para monitorar de perto as unidades de saúde e não deixar faltar remédio nos postos.

Em relação ao asfalto, a candidata questionou a qualidade do serviço que consome R$ 170 milhões dos cofres públicos. “Boa parte desse asfalto uma chuva de 30 minutos levou”, lamentou. Para fundamentar sua declaração, ela usou como base laudo de engenheiros da UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul) que colocaram em xeque produtos usados para pavimentar as ruas da Capital".

Sobre sua postura política, Rose apelou pela união e o fim da divisão do Brasil. “Sou do União Brasil, um partido de centro-direita, chega de dividir Adriane, quer dizer que se você for eleita, vai governar só para um lado? Eu sei quem eu sou: uma mulher de fé, cristã, tenho de família, cuido do meu pai e da minha mãe com muito orgulho e tenho capacidade de dialogar com todo mundo sim, com a bancada federal que tem esquerda, direita e centro. Vamos falar do governador Eduardo Riedel, que tem parte do PT no governo dele e isso não faz dele um homem diferente ou errado”, ponderou a candidata.

Por fim, Rose lançou uma reflexão aos eleitores para analisar o que representa cada projeto. “De um lado a continuidade do que não funciona. E deste lado, a força do povo, a força da esperança, o lado da mudança”, disse para reforçar o pedido por uma oportunidade para mostrar sua vontade de transformar Campo Grande numa cidade “grande para todos”.

