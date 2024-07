Seis pessoas morreram em protestos contra vitória de Maduro na Venezuela

Na tarde de segunda-feira (29), o Conselho Nacional Eleitoral (CNE) venezuelano proclamou Nicolás Maduro presidente do país. O novo mandato de Maduro no poder será de 2025 a 2031.

“Foi uma jornada histórica. Vencer o fascismo, os demônios com a força de Cristo, de Bolívar e Chávez é uma proeza histórica”, destacou o presidente após a proclamação.

No entanto, nem todos ficaram contentes com a vitória de Maduro. Ao menos 749 pessoas foram presas devido aos protestos contra o novo mandato.

Além disso, segundo a ONG Fórum Penal, seis pessoas morreram. Os protestos continuam nessa terça-feira (30). A oposição a Maduro contesta o resultado e afirma que possui acesso a um número suficiente de atas eleitorais que confirmariam a vitória de Edmundo González.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também