Soraya lança candidatura para a presidência do Senado

A senadora Soraya Thronicke (Podemos-MS) formalizou nesta quinta-feira (30), na Secretaria-Geral da Mesa (SGM), sua candidatura para a Presidência do Senado, trazendo para três o número total de senadores que estão concorrendo pela vaga.

Soraya, que foi eleita para o cargo em 2018 pelo agora extinto PSL, e já chegou a se candidatar à Presidência da República em 2022. Em 2024, foi autora do requerimento que criou a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que investigava a manipulação de jogos e apostas esportivas, que ficou conhecida como a CPI das Bets, além de ser escolhida para ser a relatora do caso.

Além da sul-mato-grossense, também estão concorrendo os senadores Eduardo Girão (Novo-CE), Astronauta Marcos Pontes (PL-SP) e Marcos do Val (Podemos-ES), sendo ela a única mulher concorrendo ao cargo. Davi Alcolumbre (União-AP), que havia anunciado ser pré-candidato, não oficializou sua candidatura até o momento.

