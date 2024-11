Um dia antes de eleição na Assembleia, deputados definem consenso de chapa

A eleição para a escolha da composição da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul para o biênio 2025/26 acontece nesta quarta-feira (13), e parlamentares aproveitaram a sessão para pedir por união e consenso, inclusive o presidente da Casa, deputado estadual Gerson Claro.



Já era de conhecimento que a Mesa priorizava manter a composição atual, com a presidência de Gerson (PP), Renato Câmara (MDB) como 1ª vice-presidente, 2° vice sendo Zé Teixeira (PSDB), e 3° vice Mara Caseiro (PSDB). Paulo Corrêa (PSDB) deve continuar como 1° secretário, Pedro Kemp (PT), 2° secretário e Lucas de Lima (Sem partido) permanece 3° secretário.



Os deputados Paulo Duarte (PSB), Zé Teixeira (PSDB) e Neno Razuk (PL), além do próprio Gerson Claro, utilizaram a palavra para pedir a união da Casa.

As chapas ou candidaturas individuais podem ser indicadas até amanhã e o presidente Gerson Claro fez um apelo para encerrar a pauta hoje em consenso. “Nós conversamos muito durante os últimos dias e nosso apelo é para que a gente possa efetivamente construir o consenso para discutir os interesses de desenvolvimento de Mato Grosso do Sul, trabalhando as pautas que vem por ai, educação em tempo integral, desenvolvimento com sustentabilidade e matriz energética, são pautas de interesse do estado, por isso a maturidade desse parlamente é essencial”.



O deputado Coronel David (PL) que tinha demonstrado interesse em disputar a 1° secretaria, ouviu os demais parlamentares e optou por apoiar a manutenção da Mesa. “Eu me senti legitimado a lançar o meu nome ao cargo de 1° Secretário e dizer aqui que não é uma questão pessoal, era uma aspiração, mas ouvindo aqui os colegas, a quem eu rendo minhas homenagens pela palavras carinhosas, a gente não pode enfrentar algo que a casa sente que é a melhor alternativa nesse momento, eu me junto ao desejo de vossa excelência e por entender o carinho dos colegas, de que nós possamos nos unir em torno do Legislativo Estadual e vou assinar junto a manutenção da chapa da Mesa Diretora Atual.





