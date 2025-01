Veja expectativa dos vereadores para o mandato de 2025/2028

Durante a solenidade de posse, realizada nesta quarta-feira (1°), os vereadores eleitos destacaram suas expectativas para os próximos 4 anos representando a população de Campo Grande.

O novo presidente da Câmara dos Vereadores, Papy disse que dará carta branca para atuação dos vereadores que irão compor a mesa diretora ao seu lado. “O fortalecimento dos mandatos é uma das bandeiras dessa gestão, porque o vereador precisa ter seu protagonismo dentro da sua atuação individual, mas principalmente uma retomada da instituição dialogando com a sociedade. A ideia é a Câmara protagonizar e dar aos vereadores o poder de dialogar sobre assuntos que são um caos para a população, como a saúde, transporte público e outros”.

André Salineiro falou para a imprensa que irá lutar pelos projetos de base na educação, buscar justiça fiscal pelos empresários. “Projetos tem bastante, vamos trabalhar a partir de amanhã para conquistar o cenário de Campo Grande e ver o que podemos fazer de diferente”, explicou.

Em seu primeiro mandato, Jean Ferreira, argumentou que quer oxigenar ainda mais a Câmara levando a juventude para dentro da Casa de Leis, fazendo novos debates sobre coisas que estão ‘na boca do povo’ mundo a fora como as mudanças climáticas.

De volta ao mundo político, Marquinhos Trad, o vereador mais votado das eleições municiais de 2024, disse que assume seu mandato com alegria, paz e maturidade para apoiar as decisões que acredita serem corretas. “Advertindo, orientando e sugestionando aqueles pontos que devem nortear para uma cidade melhor e mais justa, com oportunidades de emprego e renda para todos os campo-grandenses”.

A vereadora Luiza Ribeiro, ressaltou a importância da representatividade feminina no Legislativo. “Temos que reconhecer a importância histórica da prefeita ter se atrevido a ser candidata e ter vencido. Ainda tivemos a ampliação, com a eleição de mais uma vereadora, mas ainda estamos muito longe de representar 54% da população da cidade, que são as mulheres”.

