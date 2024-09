Veja por onde anda seu candidato neste domingo (15)

Mesmo no fim de semana, candidatos a Prefeitura de Campo Grande seguem agenda de encontro, reuniões e adesivagem. Confira a agenda deste domingo (15):

Rose Modesto (União Brasil):

Manhã:

9:30 - Caminhada na feira da moreninha II

11h - gravação programa eleitoral

Tarde:

15h - Reunião com lideranças na região do Imbirussu

- 16h - Reunião com lideranças do segmento do esporte

- 17h - Reunião com lideranças na região central

Noite:

18h - Reunião com lideranças na Região do Segredo

Adriane Lopes (PP):

Sem horário - Reuniões com apoiadores e candidatos a vereador, além de adesivagem em diferentes regiões de Campo Grande.

Beto Pereira (PSDB):

Manhã:

7h30 - Cãominhada/ Local- Altos da Afonso Pena. Concentração: Cidade do Natal



8h - 1° Caminhada: Passos pela Vida - Doação: Órgãos e Córneas /Local: Espaço Multiuso - Corpo de Bombeiros

9h às 18h - Agenda Interna

Camila Jara (PT):

Manhã:

09h - Adesivagem Com a Candidata Neide/Local: No Entorno Da Lagoa Itatiaia – Rua Jorge Luis Anchieta Curado

10:30h - Reunião Organizada Pelo Junão/ Local: Rua 123, Nº 146, Vila Nova Campo Grande

Tarde:

17h - Reunião Com Apoiadores Da Luiza Ribeiro/ Local: Casa L – Rua Pedro Celestino, 3750, Monte Castelo

Beto Figueiró (Novo):

Não respondeu

Luso Queiroz (PSOL/REDE):

Não respondeu

Jorge Batista (PCO):

Manhã:

Visita a Feira Livre do Nova Lima - Av. Caruma - Jardim Columbia

Ubirajara Borges Martins (DC):

Manhã:

Visita na Feira Livre do Nova Lima

