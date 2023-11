Vereadores aprovam e 'Drive Thru da Reciclagem' será realizado anualmente na Capital

Os vereadores da Câmara Municipal de Campo Grande aprovaram cinco Projetos, na sessão desta quinta-feira (09).

Em única discussão e votação foi aprovado em Plenário o Projeto de Decreto Legislativo 2.689/23, de autoria do vereador Dr. Loester, que outorga a Medalha Legislativa Dr. Rui de Oliveira Luiz ao coronel da Polícia Militar Marcus Vinícius Pollet.

Já em primeira discussão e votação, os vereadores aprovaram o Projeto de Lei 10.967/23, de autoria do vereador Silvio Pitu, que prevê identificação em braile nas portas de gabinetes e repartições públicas da Capital.

E, por fim, foi aprovado o Projeto de Lei 11.117/23, que institui no Calendário Oficial de Eventos de Campo Grande realização do Drive Thru da Reciclagem, que acontecerá anualmente nos meses de março, junho e outubro. A proposta é do vereador Ronilço Guerreiro.

Em regime de urgência, em turno único de discussão, foram aprovados dois Projetos de autoria do vereador Gilmar da Cruz. O Projeto de Decreto Legislativo n. 2.707/23, que concede o Título de “Visitante Ilustre” da Cidade de Campo Grande – MS ao Pastor Joinville Albernaz. E o Projeto de Decreto Legislativo n. 2.709/23, que concede o Título de “Visitante Ilustre” da Cidade de Campo Grande – MS ao Pastor Orlando Soares.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também