Vinicius Siqueira perde 118 segundos de horário eleitoral na TV

O candidato à prefeitura de Campo Grande, Vinicius Siqueira, do PSL, perdeu 118 segundos por usar seu tempo de veiculação de propaganda de TV para "trucagem e montagem com conteúdo ofensivo" contra o atual prefeito da Capital, Marquinhos Trad (PSD), que constituem ações proibidas pela norma eleitoral, segundo a justiça eleitoral.

Foi Trad quem solicitou à justiça que fosse investigada tal propaganda, onde Siqueira diz “O prefeito do mundo da fantasia, que não quer acreditar no poder da sua própria população, [aparece imagens do Marquinhos Trad] ou uma gestão responsável que acredita que fortes e unidos, construiremos nossa própria superação.”

A ação foi decidida na tarde de quinta-feira (28) pelo juiz eleitoral Paulo Afonso de Oliveira, e as emissoras têm até dois dias para tirarem a veiculação sob pena de multa.

Deixe seu Comentário

Leia Também