Saúde

Prefeitura publica nomeação de novo secretário de Saúde em Campo Grande

No Diário Oficial já consta o nome do novo chefe da Sesau: o médico Marcelo Luiz Brandão Vilela

31 dezembro 2025 - 09h23Vinícius Santos
Divulgação - Divulgação -   (Redes Sociais)

Após meses sem comando, a Secretaria Municipal de Saúde de Campo Grande (Sesau) terá um novo titular. O médico Marcelo Luiz Brandão Vilela foi nomeado pelo decreto “PE” nº 3.361, assinado pela prefeita Adriane Lopes, publicado no Diário Oficial do Município, com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2026.

A nomeação já havia sido anunciada pela prefeita em suas redes sociais, confirmando que Vilela assumirá a pasta antes comandada por Rosana Leite, demitida em 5 de setembro de 2025 em meio a uma crise na saúde municipal.

Urologista formado pelas Faculdades Integradas Severino Sombra em 1995, Marcelo Vilela é doutor em Urologia pela Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) e possui pós-doutorado em Urologia Pediátrica pela University of California, San Francisco (UCSF), nos Estados Unidos. 

Atualmente, ele é diretor da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), professor associado da instituição e atua como urologista no Hospital de Câncer Alfredo Abrão e no Hospital Regional de Mato Grosso do Sul.

Com experiência em gestão pública, Vilela já foi secretário municipal de Saúde de Campo Grande entre janeiro de 2017 e março de 2019 e ocupou cargos de coordenação em programas de residência médica e direção clínica hospitalar.

Desde a saída de Rosana Leite, a prefeita vinha recebendo cobranças de vereadores na Câmara Municipal, que pediam a nomeação imediata de um secretário para enfrentar os desafios da saúde pública na capital. A chegada de Marcelo Vilela deve encerrar o período de interinidade e dar continuidade à gestão da pasta.

