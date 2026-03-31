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Cruz Vermelha oferece cursos de primeiros socorros em Campo Grande

Cursos abordam desde acidentes domésticos até atendimentos psicológicos em situações de crise

31 março 2026 - 14h55Vinicius Costa
Cursos acontecerão em abril na cidadeCursos acontecerão em abril na cidade   (Divulgação/CVBMS)

A filial de Mato Grosso do Sul da Cruz Vermelha Brasileira abriu inscrições para dois cursos de capacitação em primeiros socorros, que serão realizados em abril, em Campo Grande. As iniciativas visam preparar a população para agir de forma segura em emergências, desde acidentes domésticos até atendimentos em ambientes profissionais.

O Curso Básico de Primeiros Socorros será realizado no dia 18 de abril, na sede do Sinticop-MS, na Rua Vicente Solari, nª 67, e é destinado a qualquer pessoa interessada em aprender a agir em situações de risco. A capacitação também atende profissionais da educação, conforme a Lei Lucas, que exige formação em primeiros socorros no ambiente escolar.

No dia 25 de abril, acontece o Curso Básico de Primeiros Socorros Psicológicos, voltado à abordagem inicial de pessoas em sofrimento emocional, crises ou eventos traumáticos. A formação ocorrerá na Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (Avenida Fernando Corrêa da Costa, 559), na sala de formação da Biblioteca, e é indicada tanto para ambientes corporativos, seguindo as exigências da Norma Regulamentadora nº 1 (NR1), quanto para qualquer pessoa interessada em desenvolver habilidades de escuta e acolhimento.

Ambos os cursos têm carga horária das 8h às 17h e oferecem certificação válida em todo o território nacional. O investimento é de R$ 100 para o curso de primeiros socorros e R$ 275 para o curso de primeiros socorros psicológicos, com possibilidade de parcelamento em até 12 vezes.

As inscrições podem ser feitas pelos links:

Primeiros Socorros: clique aqui

Primeiros Socorros Psicológicos: clique aqui

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