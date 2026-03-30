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MS abre leitos e articula vacinaÃ§Ã£o para conter avanÃ§o da chikungunya

Estado reforÃ§a atendimento, vigilÃ¢ncia e aÃ§Ãµes em Ã¡reas indÃ­gena da regiÃ£o da Grande Dourados

30 marÃ§o 2026 - 16h23Vinicius Costa
Ações tentam frear o avanço da doençaAÃ§Ãµes tentam frear o avanÃ§o da doenÃ§a   (Governo de MS)

O Governo de Mato Grosso do Sul abriu leitos hospitalares e intensificou ações para conter o avanço da chikungunya, com foco na região de Dourados, onde há aumento de casos. As medidas incluem reforço na assistência, vigilância e articulação para vacinação.

Entre as ações, estão a disponibilização de leitos exclusivos para pacientes com casos moderados e graves, além do fornecimento de medicamentos e reorganização da rede de atendimento para ampliar a capacidade hospitalar.

O Estado também articula com o Ministério da Saúde a inclusão de Mato Grosso do Sul em uma estratégia piloto de vacinação contra a doença, com preparação das equipes de saúde para a possível aplicação das doses.

Outra frente é o reforço da vigilância, com monitoramento diário dos casos, fortalecimento do diagnóstico laboratorial e melhoria no fluxo de notificação. As ações incluem ainda apoio direto aos municípios no combate ao mosquito transmissor, com envio de equipamentos e intensificação do fumacê.

As equipes também atuam de forma prioritária em territórios indígenas, com instalação de armadilhas para controle do vetor, capacitação de agentes e presença contínua nas comunidades.

As medidas fazem parte de uma estratégia integrada entre órgãos estaduais, federais e municipais para reduzir a transmissão da doença e garantir atendimento à população diante do cenário epidemiológico.

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