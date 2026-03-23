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ApÃ³s articulaÃ§Ã£o, MS entra em projeto piloto de vacinaÃ§Ã£o contra chikungunya

InclusÃ£o ocorreu apÃ³s pedido tÃ©cnico baseado em cenÃ¡rio de Dourados

23 marÃ§o 2026 - 12h54Vinicius Costa
Solicitação da SES ao Ministério da Saúde foi motivada pelo cenário epidemiológico em DouradosSolicitaÃ§Ã£o da SES ao MinistÃ©rio da SaÃºde foi motivada pelo cenÃ¡rio epidemiolÃ³gico em Dourados   (Arquivo SES)

Mato Grosso do Sul foi incluído na estratégia piloto nacional de vacinação contra a chikungunya e deve receber doses do imunizante após articulação da Secretaria de Estado de Saúde (SES) junto ao Ministério da Saúde. A medida ocorre em meio ao avanço da doença, especialmente em Dourados, onde há maior impacto entre comunidades indígenas.

A inclusão do Estado foi viabilizada após envio de um pedido técnico fundamentado no cenário epidemiológico local. Antes mesmo da confirmação, a SES já havia estruturado um plano para atender aos critérios exigidos, como capacidade operacional e vigilância em saúde.

A vacina, já aprovada pela Anvisa, está em fase de monitoramento e vem sendo aplicada de forma controlada no país, dentro de um projeto piloto coordenado pelo Ministério da Saúde em parceria com o Instituto Butantan. A estratégia ainda é restrita a áreas selecionadas e deve ser ampliada gradualmente conforme os resultados.

Dourados aparece como área prioritária para o início da vacinação devido ao aumento de casos e à situação mais sensível em territórios indígenas. A definição dos locais segue critérios técnicos, como incidência da doença e estrutura da rede de saúde.

Equipes do Ministério da Saúde e do Instituto Butantan devem capacitar profissionais no Estado para início da aplicação das doses, inicialmente voltada à população indígena. A expectativa é que a experiência contribua para a expansão futura da vacina no Sistema Único de Saúde (SUS).

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