ApÃ³s articulaÃ§Ã£o, MS entra em projeto piloto de vacinaÃ§Ã£o contra chikungunya

Mato Grosso do Sul foi incluído na estratégia piloto nacional de vacinação contra a chikungunya e deve receber doses do imunizante após articulação da Secretaria de Estado de Saúde (SES) junto ao Ministério da Saúde. A medida ocorre em meio ao avanço da doença, especialmente em Dourados, onde há maior impacto entre comunidades indígenas.

A inclusão do Estado foi viabilizada após envio de um pedido técnico fundamentado no cenário epidemiológico local. Antes mesmo da confirmação, a SES já havia estruturado um plano para atender aos critérios exigidos, como capacidade operacional e vigilância em saúde.

A vacina, já aprovada pela Anvisa, está em fase de monitoramento e vem sendo aplicada de forma controlada no país, dentro de um projeto piloto coordenado pelo Ministério da Saúde em parceria com o Instituto Butantan. A estratégia ainda é restrita a áreas selecionadas e deve ser ampliada gradualmente conforme os resultados.

Dourados aparece como área prioritária para o início da vacinação devido ao aumento de casos e à situação mais sensível em territórios indígenas. A definição dos locais segue critérios técnicos, como incidência da doença e estrutura da rede de saúde.

Equipes do Ministério da Saúde e do Instituto Butantan devem capacitar profissionais no Estado para início da aplicação das doses, inicialmente voltada à população indígena. A expectativa é que a experiência contribua para a expansão futura da vacina no Sistema Único de Saúde (SUS).

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