Vacinação contra a gripe continua neste domingo em shopping, após Dia D com grande adesão

A vacinação contra a gripe continua neste domingo (29) em Campo Grande, com atendimento exclusivo no ponto extra montado no Shopping Norte Sul Plaza, das 12h às 19h, na entrada da Sertão. A ação dá sequência ao Dia D de mobilização realizado neste sábado (28), que registrou grande procura da população.

Durante o plantão de ontem, ao menos 3,2 mil doses foram aplicadas nas unidades de saúde da família (USFs) da Capital. O número é parcial e não inclui as aplicações feitas em pontos extras, como o próprio shopping, onde também houve movimentação intensa ao longo do dia.

A campanha, iniciada na última quinta-feira, ganhou reforço com a ampliação do atendimento nas unidades de saúde, que funcionaram das 7h30 às 16h45 em todas as regiões urbanas. Além disso, a estratégia de levar a vacinação para locais de grande circulação ajudou a facilitar o acesso e aumentar a adesão.

A campanha segue voltada aos grupos prioritários definidos pelo Ministério da Saúde, como crianças de 6 meses a menores de 6 anos, idosos, gestantes e puérperas, profissionais da saúde e da educação, forças de segurança, pessoas com comorbidades, além de trabalhadores do transporte e outros públicos estratégicos.

A meta é vacinar 90% desse público em Mato Grosso do Sul. No ano passado, a cobertura ficou em 63%, abaixo do esperado. A vacinação continua nas unidades de saúde ao longo das próximas semanas, conforme o cronograma nacional.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também