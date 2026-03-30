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PolÃ­cia

ForÃ§a TÃ¡tica da 11Âª CIPM salva menino de 2 anos engasgado em Campo Grande

Os militares realizavam patrulhamento quando se depararam com a cena de desespero da famÃ­lia e agiram rapidamente para prestar socorro

30 marÃ§o 2026 - 10h36VinÃ­cius Santos
Policial com o garotinho - Foto: WhatsApp / JD1Policial com o garotinho - Foto: WhatsApp / JD1  

Militares da Força Tática da 11ª CIPM, que atua na região norte de Campo Grande, realizaram uma ação de salvamento envolvendo um menino de 2 anos no bairro Jardim Vida Nova. A ocorrência foi registrada na tarde de domingo (29).

Conforme apurado pela reportagem, a guarnição tática estava em patrulhamento pela rua Santo Augusto quando foi abordada por uma mãe desesperada com seu filho de 2 anos engasgado e sem respirar.

Imediatamente, os policiais realizaram os procedimentos de primeiros socorros ainda no local. Em seguida, deslocaram-se com o menino para o CRS (Centro Regional de Saúde) Nova Bahia, onde ele recebeu atendimento médico.

Após a criança receber os cuidados necessários e receber alta médica, os policiais retornaram à residência da família para saber sobre o estado de saúde do garoto e conversar com os familiares.

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