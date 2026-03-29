Vídeos virais sobre 'micropênis' em crianças levam pais a buscar atendimento médico em MS

Conteúdos virais nas redes sociais que sugerem uma suposta “epidemia de micropênis” em crianças têm levado pais a buscar atendimento médico, acendendo um alerta entre especialistas em saúde. Em Campo Grande, o aumento da procura por avaliações já é percebido na rotina do Humap-UFMS.

De acordo com médicos da unidade, o micropênis é uma condição considerada rara e, na maioria dos casos, está relacionada a alterações hormonais ou genéticas específicas. Apesar da repercussão online, especialistas destacam que a maior parte das suspeitas não se confirma após avaliação clínica adequada.

O crescimento de conteúdos nas redes tem influenciado diretamente o comportamento das famílias. Segundo profissionais, muitos pais passaram a procurar atendimento preocupados com o tamanho do órgão genital das crianças, mesmo quando se trata de características normais do desenvolvimento infantil.

A avaliação médica, no entanto, segue critérios técnicos e não pode ser feita apenas com base em percepção ou comparações. O diagnóstico leva em conta parâmetros clínicos, como tabelas de crescimento, além da investigação de possíveis causas associadas.

Especialistas também alertam para o risco de desinformação, especialmente em conteúdos que sugerem tratamentos sem respaldo científico, como o uso de hormônios sem indicação. A orientação é que qualquer dúvida seja analisada por profissionais qualificados, evitando diagnósticos precipitados.

A recomendação é que pais e responsáveis busquem avaliação especializada em casos de dúvida, já que, na maioria das situações, o desenvolvimento ocorre de forma natural e sem necessidade de intervenção.

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