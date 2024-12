Prefeitura reforça ações para combater a dengue em Campo Grande

Várias equipes da SESAU (Secretaria Municipal de Saúde), estão pelas ruas de Campo Grande para atuar no combate a dengue, uma vez que com a chegada do verão, o Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue, zika e Chikungunya tende a se proliferar mais devido o aumento das chuvas e da umidade.

Somente em 2024, conforme o boletim epidemiológico da SESAU, Campo Grande já registrou mais de 11 mil casos notificados e um óbito confirmado na Capital. Diante desse cenário, a secretária municipal de Saúde, Rosana Leite, reforça o convite à população para unir esforços no combate ao mosquito, destacando que essa é uma ação que depende do engajamento de toda a comunidade.

“As equipes da SESAU estão trabalhando incansavelmente, mas é fundamental que cada morador faça a sua parte. A recomendação é simples: dedicar apenas 10 minutos por semana para cuidar da casa e do quintal, eliminando qualquer recipiente que possa acumular água. Esse pequeno esforço pode salvar vidas. Por isso, é importante ficar atento, principalmente neste período chuvoso”, afirma Rosana.

Além das medidas preventivas, a secretária Rosana Leite reforça que a vacinação é outra estratégia essencial, especialmente para crianças e adolescentes entre 10 e 14 anos. “Nós temos vacinas disponíveis em nossas 74 USF (Unidades de Saúde da Família). O esquema vacinal para aplicação da primeira dose (D1) já está em andamento, e as segundas doses serão enviadas nos próximos meses. A vacina é uma aliada importante, mas não substitui os cuidados diários de prevenção”, enfatizou Rosana.

Atualmente, a cobertura vacinal para dengue em Campo Grande é de apenas 13,5%. A vacina continua sendo oferecida ao público de 10 a 14 anos em todas as Unidades de Saúde da Família.

Veja os bairros que precisam de atenção redobrada:

Com registro em vermelho no LIRAa:

• Vida Nova

• Iraci Coelho

• Sílvia Regina

Com maior registro de notificação

• Cruzeiro

• Cabreúva

• Jardim Panamá

• Jardim dos Estados

• Santo Amaro

Com registro de atenção (AMARELO) – bairros que ficam nas imediações das seguintes USFs:

• USF José Abrão

• USF Vila Nasser

• USF Jardim Azaléia

• USF Seminário

• USF São Benedito

• USF Coronel Antonino

• USF Estrela do Sul

• CF Nova Lima

• USF José Tavares

• USF São Francisco

• Centro /Part. B Amambai

• Cruzeiro / Autonomista

• USF 26 de Agosto

• Bela Vista, JD Estados, Itanhangá, Glória/ Monte Líbano e São Bento

• USF Vila Corumbá

• USF Noroeste

• USF Maria Aparecida Pedrossian e Damha

• USF Cristo Redentor

• USF Carlota

• USF Itamaracá

• USF Moreninha

• USF Mario Covas

• USF Parque do Sol

• USF Alves Pereira

• USF Botafogo

• USF Aero Rancho

• USF Dona Neta

• USF Caiçara

• USF Batistão

• USF Coophavilla II

• CF Portal Caiobá

• USF Indubrasil

• USF Serradinho

• USF Popular

• USF Aero Itália

• USF Ana Maria do Couto

• USF Lar do Trabalhador

• USF Dom Antônio

• USF Jardim Presente

