Saiba onde se vacinar neste sábado e domingo em Campo Grande

Para este fim de semana, o plantão de vacinação foi reforçado em Campo Grande. Ao todo, são mais de 10 locais disponíveis para que a população coloque a caderneta de imunização em dia. Além das unidades de saúde, estão atendendo em dois shoppings, no quartel Central do Corpo de Bombeiros Militar, na rua 14 de julho entre as ruas 26 de agosto e 7 de setembro, e em uma escola no Bairro Universitário.

Neste sábado (19), estão funcionando, até às 17h, a UBS 26 de Agosto, USF Moreninhas, USF Universitário, UBS Dona Neta, UBS São Francisco, USF José Tavares e UBS Caiçara. As equipes também estão vacinando nos shoppings Bosque dos Ipês e Norte Sul, de 10h às 18h, no quartel Central do Corpo de Bombeiros, de 8h às 16h30, e no Colégio Nova Dimensão, no Bairro Universitário, até às 17h.

Já no domingo (20), estarão abertas as unidades do São Francisco, Caiçara e Universitário, com atendimento das 7h às 17h. Haverá atendimento também nos shoppings Bosque dos Ipês e Norte Sul, de 10h às 18h e de 11h às 19h, respectivamente.

Todas as vacinas do calendário estarão disponíveis, incluindo a da gripe e covid-19. A única exceção é para imunizantes que possuem cronograma específico, como é o caso da BCG. Para se vacinar basta levar a caderneta de vacinação e documento pessoal com foto.

Durante a semana, a vacinação também segue disponível nas mais de 70 unidades básicas e de saúde da família espalhadas pelas sete regiões urbanas e distritos do município.

