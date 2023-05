Saúde e Bem-Estar debaterá polêmicas na odontologia

Para tratar sobre as atividades legais dos profissionais odontólogos, o Saúde e Bem-Estar com Dr. Plácido Menezes desta sexta-feira (19), recebe duas autoridades no assunto.

O presidente do Conselho Federal de Odontologia, Juliano do Vale e a presidente do Conselho Regional de Odontologia de MS, Silvânia Silvestre falam sobre os limites da profissão, e abordam até onde o profissional pode realizar procedimentos estéticos.

Durante o programa, os convidados debatem controvérsia de ensino EAD na odontologia e esclarecerem dúvidas dos leitores que interagirem pelo Facebook do JD1Notícias.com. Acompanhe também pelo Youtube do portal e siga o Instagram do JD1 para ter acesso ao conteúdo.

