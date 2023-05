Netflix começa a cobrar compartilhamento de conta no Brasil

E a tão temida cobrança chegou ao Brasil. A Netflix anunciou nesta terça-feira (23) que começará a enviar aos seus assinantes um e-mail informando sobre a "taxa do ponto extra", que é a cobrança pelo compartilhamento de contas da plataforma.

Segundo a mensagem, a "conta Netflix é para você e para as pessoas que moram com você em uma mesma residência", mas tenta aliviar o usuário ao informar que ele poderá curtir seus filmes e séries fora de sua residência, porém, não informou como esse controle será feito.

Caso aquele amigo pidão ou o amado que não more na mesma residência decida ter sua própria conta, a plataforma permite que isso aconteça sem que os dados do que já assistiu ou estava assistindo sejam perdidos, com a opção de transferir os perfis.

O valor estipulado pela plataforma será de R$ 12,90 por mês, valor menor que os R$18,90 mensais para o plano com anúncios, ou os R$39,90 para o plano padrão e R$55,90 para o Premium.

Vale lembrar que até um tempo atrás, a própria Netflix incentivava esse compartilhamento de senhas por meio de postagens no Twitter, no entanto, todas as publicações do tipo foram excluídas pela empresa, mas não antes de usuários salvarem os posts.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui . E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também