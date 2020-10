Vídeo: Mulher deixa bebê cair para "salvar" taça de vinho

Um vídeo chamou a atenção dos internautas por conta de seu conteúdo. Nele uma mulher é gravada deixando um bebê cair no chão para salvar uma taça de vinho. Não há informações de quando e onde as imagens foram gravadas, mas o registro se tornou viral nas redes sociais essa semana.

O vídeo mostra uma que o bebê levanta a taça de uma mesa de centro. Neste momento, ao perceber que o objeto vai cair, a mulher agarra o copo com as duas mãos. Enquanto isso, o bebê acaba caindo de costas no chão.

Assista ao vídeo clicando aqui.

