Vicentina terá encontro Nacional de Violeiros e Violeiras de MS neste fim de semana

O maior encontro nacional de violeiros e violeiras do MS realiza sua nova edição em Vicentina neste sábado (27) e domingo (28), no Centro de Eventos Débora Arriero.

O evento será com entrada gratuita e objetiva promover a cultura da música sertaneja raiz, destacando artistas locais e novos talentos.

O Encontro Nacional de Violeiros e Violeiras do MS começa amanhã a partir das 18h, com apresentação da dupla Alex & Yvan + atrações regionais da viola caipira.

No domingo (28), a violada fica por conta de Manutti + Brenno Reis & Marco Viola + atrações culturais.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também