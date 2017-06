Em junho, empresário do comércio fica menos confiante

Em compração ao mês de maio, no mês de junho a confiança do empresário do comércio de Campo Grande se retraiu. É o que aponta a pesquisa da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC).

O índice caiu quase três pontos. Em maio o índice atingiu 114 ponto, já neste mês caiu para 111,9 pontos.

“A confiança das empresas acompanha o cenário econômico do País. Embora neste mês o empresário sinalize com redução do ritmo de contratações, já há reação no indicador de investimentos e o indicador de estoques também aumentou”, avalia o presidente do IPF-MS (Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento da Fecomércio-MS), Edison Araújo.