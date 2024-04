Honda anuncia investimento de R$ 4 bilhões no interior de São Paulo

O presidente da Honda para a América do Sul, Arata Ichinose, anunciou que a empresa vai investir R$ 4,2 bilhões na fábrica de Itirapina, no interior de São Paulo, até 2030. O anuncio foi feito após uma reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nesta sexta-feira (19).

Segundo o Planalto, na reunião Lula destacou aos dirigentes da Honda a necessidade de oferecer modelos de veículos de custo mais baixo para atender a classe média, e o compromisso do governo com a descarbonização da economia, com a produção de energias alternativas e renováveis.

O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, participou do encontro. Ele revelou que com o investimento da Honda no Brasil se aproxima dos R$ 130 bilhões.

O vice-presidente comercial da Honda, Roberto Akiyama, disse em uma entrevista coletiva, que o investimento será voltado para o lançamento da tecnologia híbrida flex da empresa no mercado brasileiro. E na produção local da nova geração de um SUV de entrada, previsto para começar a ser fabricado no Brasil no segundo semestre de 2025.

A empresa prevê um aumento de 25% no volume de produção, que deve acarretar na geração de 1700 empregos diretos e 3500 indiretos na cadeia de fornecedores.

