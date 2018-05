Longen se reúne com ministro do Trabalho e afirma que a recessão ficou para trás

O ministro do Trabalho, Helton Yomura se reuniu com empresários da indústria de Mato Grosso do Sul, num encontro realizado no Edifício Casa da Indústria, em Campo Grande. O presidente da Fiems, Sérgio Longen, apresentou um balanço positivo sobre o setor no estado e voltou a falar que o período de recessão ficou no passado.

Ao mostrar dados da economia regional e do país, Longen destacou que as indústrias vêm se consolidando a cada ano no estado. “Em 2017, o PIB do país fechou 2017 em 1% e as projeções para este ano e para o próximo são de que chegue a 2,8% e 3%, respectivamente. Com isso, podemos afirmar que a recessão ficou para trás”, salientou.

Ele ainda pontuou que o desemprego começou a recuar, caindo de 12,7% em 2017 para 11,8% neste ano e para 11,2% em 2019. Longen completou que o PIB do estado deve apresentar um crescimento nominal médio de 4,3% ao ano entre 2015 e 2019. “Em 2017, o PIB do estado chegou a R$ 93,2 bilhões e para este ano deve atingir R$ 97,5 bilhões, enquanto para o próximo ano a previsão é de que alcance R$ 102,5 bilhões. Hoje, a indústria responde por 22% ou R$ 16,4 bilhões, sendo o segundo maior, perdendo apenas para o setor de serviços e comércio, que responde por 41% ou R$ 30,7 bilhões”, acrescentou.

O PIB Industrial em 2017 atingiu R$ 18,3 bilhões e para este ano deve chegar a R$ 19,4 bilhões, enquanto para 2019 o montante previsto é de R$ 20,8 bilhões. “Crescimento nominal médio de 2010 a 2014 foi de 9,7% ao ano e de 2015 a 2019 está estimado com um crescimento nominal médio de 4,9% ao ano”, pontuou o presidente da Fiems.

“As exportações de produtos industrializados devem fechar 2018 em US$ 3,51 bilhões, um crescimento nominal estimado de 15%. O destaque é para a celulose, que deverá responder sozinha por metade das exportações industriais, lembrando que os produtos industriais respondem, atualmente, por 64% de todas as exportações do estado”, ressaltou Sérgio Longen.

O ministro do Trabalho também deixou uma mensagem de otimismo aos empresários presentes. “É sobre a série de avanços que procuramos falar quando visitamos os Estados, como a Reforma Trabalhista, que modernizou a legislação e trouxe segurança tanto para o empregador quanto para o empregado, e regulamenta aspectos importantes do emprego, como o trabalho intermitente e o home office”, elencou.