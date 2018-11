As negociações relacionadas à fábrica de fertilizantes no município de Três Lagoas estão em fase de finalização

A multinacional russa Acron avançou nas negociações com a Petrobras nas tratativas que envolvem a aquisição e conclusão das obras da Unidade de Fertilizantes Nitrogenados (UFN3), em Três Lagoas. As obras que iniciaram em 2011, estão paradas desde 2014 e as negociações de venda tiveram início esse ano.

“Os executivos da Acron nos procuraram para colocar o Governo do Estado a par do processo relativo à aquisição da UFN 3. Segundo a multinacional russa, a partir do momento em que eles fecharem o contrato com a Petrobras, devem retomar as obras da fábrica no prazo de um ano”, afirmou Jaime Verruck, secretário da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro).

Segundo o secretário, os russos se preocupam com a demora na consolidação desse processo, que ainda depende de questões judiciais, mas as sinalizações do presidente eleito têm surtido efeito positivo. A Acron informou que deverá contratar empresas brasileiras para concluir a obra. A previsão é que a conclusão deve demorar mais um ano após a retomada, sendo que a estimativa do Governo do Estado é de que seja necessário o investimento de US$ 1 bilhão.

Documentos envolvendo a administração estadual e a Petrobras estão prontos, agora o foco é o processo de investimento da Petrobras seja finalizado, para isso o Governo Federal e a bancada do Estado devem agir politicamente.

Quando entrar em operação, a UFN 3 deverá produzir 1,2 milhão de toneladas/ano de ureia.