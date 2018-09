A Caixa Econômica Federal irá realizar através do Centro de Integração Empresa Escola (CIEE), cinco processos seletivos (Estágio Caixa 2018) que têm objetivo de preenchimento de vagas na modalidade cadastro reserva. Para concorrer a uma das vagas o candidato deve acessar o site do CIEE e fazer a pré inscrição.

As oportunidades são destinadas a candidatos que estejam cursando o ensino médio ou ainda algum curso técnico integrado ao ensino médio nas áreas de técnico em administração, técnico em administração integrado ao ensino médio, técnico em finanças integrado ao ensino médio, técnico em secretariado integrado ao ensino médio, técnico em segurança do trabalho.

Além disso, o novo estágio da Caixa 2018 oferece oportunidades para graduandos nas áreas de jnformática (análise e desenvolvimento de sistemas (bacharel), ciência da computação, engenharia da computação, engenharia de software e sistemas de informação), arquitetura e urbanismo, engenharia civil, engenharia ambiental, engenharia elétrica, engenharia agronomia/agrícola, engenharia mecânica, engenharia de telecomunicações e direito.

De acordo com informações do site Notícias Concursos, para as vagas de ensino médio a bolsa auxílio será no valor de R$ 500, mais auxílio transporte, com jornada de trabalho de cinco horas diárias e 25 horas semanais. Já para nível superior, a bolsa auxílio será no valor de R$ 1 mil, mais auxílio transporte no valor de R$ 130 e jornada de trabalho será de cinco horas diárias e 25 horas semanais.