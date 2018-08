Novas rotas podem ser aproveitadas em Mato Grosso do Sul, afirmou o candidato

Durante passagem por Paranaíba, o candidato ao Governo do Estado, Junior Mochi (MDB) defendeu a necessidade de investimentos na intermodalidade do transporte para escoamento da produção de todas riquezas do estado e na área de logística.

Em uma entrevista concedida a uma rádio da cidade, Mochi ainda destacou que novas rotas podem ser aproveitadas pela lógica em Mato Grosso do Sul.

"Na costa leste, de Costa Rica a Mundo Novo, temos um corredor de alta potencialidade em Mato Grosso do Sul: a maior produção de algodão, silvicultura, pecuária. Temos o Rio Paraná, divisas com Paraná, São Paulo, Minas Gerais e próximo a Goiás”, afirmou.

Mochi ainda lembrou das ferrovias que já existem e que pode ser um dos passos para potencializar o município e o estado como o todo.

“Precisamos garantir a duplicação da rodovia BR-158. Já temos a ferrovia, precisamos readequar a malha e transformar MS no epicentro logístico da América Latina. Em Campo Grande temos o aeroporto que já tem uma área destinada ao transporte de cargas. E a hidrovia que [hoje] é o meio mais barato de transporte”.

O candidato ainda explicou em relação ao Imposto sob Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). “A unificação das alíquotas de ICMS é o ideal, mas, além disso, manter a arrecadação e ampliar a atividade econômica. Além de incentivar os empresários que queiram se estabelecer em MS, temos que oferecer a mão amiga do Estado a quem já vive e produz aqui”, conclui.