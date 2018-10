A deputada federal e presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA), Tereza Cristina (DEM), afirmou nesta quarta-feira (17) que não tem pretensão de assumir o Ministério da Agricultura em eventual governo de Jair Bolsonaro (PSL). “Sem chances”, disparou a parlamentar.

Em entrevista ao JD1 Notícias, a deputada disse que há uma especulação de que ela seria ministra de Bolsonaro na pasta, e explicou que isso se deu pela posição que ocupa na presidência da FPA. “Houve uma declaração de que a FPA indicaria um nome para assumir a pasta, mas isso não quer dizer que seja alguém da frente”, falou.

Sem citar nomes, Tereza adiantou que pensa em pessoas do meio para uma possível indicação e disse que “não precisa necessariamente ser um político”. “Porque não um nome técnico, com boa projeção no setor?”, questionou. “Está cedo, precisamos ganhar a eleição e depois pensar nisso”, concluiu.